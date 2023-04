Fêtes Nocturnes 2023 à Grignan

C’est certainement l’une des comédies de Molière les plus féroces. Tout y passe : tyrannie domestique, mariage forcé, misogynie, individualisme et bien sûr avarice.

Pour aller au cœur de l’histoire et des personnages, le comédien et metteur en scène Jérôme Deschamps refuse de se laisser aller à la caricature. Son choix d’un décor sobre et dépouillé est voulu, et assumé, pour mieux mettre en valeur le génie des dialogues de Molière et laisser circuler l’énergie du jeu des acteurs.

L’Avare ? : « C’est une pièce drôle, du théâtre populaire au sens noble du terme, une pièce qui nous touche tous ».

Jouer dans la cour d’honneur du château de Grignan ? : « Il faut apprivoiser l’espace de la scène et l’identité des lieux, afin que les acteurs se sentent à l’aise et que le public ressente la fantaisie et la couleur de la troupe ».

Un Avare plein de promesses et de surprises !

Infos pratiques

Du 23 juin au 19 août 2023, ouverture de la billetterie le 9 mai.

chateaux-ladrome.fr