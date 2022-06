Fêtes Nocturnes à Grignan – Entrez dans la danse

Créée en 1661 dans les jardins de Vaux-le-Vicomte, la comédie comporte trois actes et trois intermèdes dansés, et raconte l’histoire d’Éraste, jeune et galant marquis épris d’Orphise. Mais l’oncle et tuteur de la belle ne veut pas entendre parler de leur mariage.

Tandis qu’Éraste tente d’avoir un rendez-vous avec elle, une série d’obstacles se présente : « fâcheux » et « fâcheuses » viennent à lui et empêchent ses retrouvailles avec son amoureuse.

Interview de Julia de Gasquet, metteure en scène

Autour du spectacle

Ateliers danse : chaque mardi et mercredi après le spectacle, une initiation aux danses d’époque est proposée aux spectateurs sur la terrasse du château.

par la compagnie Instabili

accès libre, compris dans le billet d’entrée

Infos pratiques

Tarifs > plein 25 € | réduit 18 € | enfants 10 € | groupes 22 €

Réservations > chateaux-ladrome.fr