Fiers de nos Meilleurs ouvriers et apprentis de France

Rigueur, persévérance et créativité sont des qualités nécessaires pour obtenir ces précieux titres : elles témoignent de l’excellence des savoir-faire et des formations. Fortement engagé pour l’emploi et la valorisation des filières d’excellence, le Conseil départemental a souhaité rendre hommage aux lauréats 2023 et à leurs établissements de formation.

Les quatre meilleurs ouvriers de France drômois ont reçu la médaille du Département en présence du Président de la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Drôme, Frédéric REGNIER, de la secrétaire de la section Drôme-Ardèche de l’association des Meilleurs ouvriers et apprentis de France et de quelques anciens lauréats.

Les quatre lauréats et les huit meilleurs apprentis ont également reçu un panier cadeau.

« C’est une grande fierté pour le territoire de compter autant de lauréats de ces prestigieux concours. Ces titres récompensent des parcours où le travail et le talent sont mis au service des traditions et de l’innovation. Ils font rayonner toute la Drôme », a déclaré Marie-Pierre Mouton, Présidente du Conseil départemental de la Drôme.

Les Meilleurs ouvriers de France 2023 Drômois :

Rodolph COUSTON (Rochegude), en boulangerie

(Rochegude), en boulangerie Marguerite WEBER-RAVIT (Livron-sur-Drôme), en marbrerie

(Livron-sur-Drôme), en marbrerie Josselin GRANGE (Valence), en graphisme

(Valence), en graphisme Valérie MAGNAT (Le Pègue), en stylisme modélisme.

Les Meilleurs apprentis de France 2023 résidant et formés en Drôme :