Flamme olympique : des places à gagner en haie d’honneur !

Un jeu-concours est organisé sur la page Facebook et le compte Instagram du Département à partir de ce jeudi 1er février à midi, et jusqu’au dimanche 4 février à midi également.

Pour y participer, rien de plus simple :

likez la publication du jeu-concours sur Facebook ou Instagram,

partagez-la,

répondez correctement aux trois questions posées directement en commentaire.

Quatre places sont à gagner, deux sur Facebook et deux sur Instagram, à chaque fois pour une femme et un homme. Les gagnants seront désignés par tirage au sort parmi les bonnes réponses, et seront annoncés le 7 février 2024.

Pour tenter votre chance, rendez-vous sur notre page Facebook ou notre compte Instagram. Faites vos jeux !