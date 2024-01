Flamme olympique : dévoilement des premiers relayeurs

100 Drômoises et Drômois porteront la flamme olympique lors de son passage dans notre département, le 20 juin 2024.

Cette grande fête populaire mettra à l’honneur des sites incontournables de notre territoire, comme le palais idéal du facteur Cheval, la ville de Valence, ou encore le château de Grignan…

Le relais, dont le parcours détaillé sera dévoilé prochainement, partira ainsi de Grignan pour rejoindre Pierrelatte avant de prendre de l’altitude avec un vol en parapente à Dieulefit. Il fera ensuite une étape à Montélimar, avant Romans-sur-Isère, Bourg-de-Péage, Hauterives et une arrivée à Valence avec l’allumage du chaudron par le dernier porteur de flamme aux environs de 19 h 30.

En tant que partenaires du relais, la préfecture, le Département et la ville de Valence ont pu sélectionner chacun des relayeurs*. Le Département a ainsi choisi de confier la flamme olympique à 7 titulaires et 2 remplaçants :

Robin TESSIER , jeune collégien atteint d’un handicap moteur qui souhaite « donner de l’espoir, effacer l’impossible et montrer que là où l’on pense que plus rien n’est possible, s’ouvre une page de l’extraordinaire »,

, jeune collégien atteint d’un handicap moteur qui souhaite « donner de l’espoir, effacer l’impossible et montrer que là où l’on pense que plus rien n’est possible, s’ouvre une page de l’extraordinaire », Philippe SAINT-ANDRE , ancien capitaine et sélectionneur de l’équipe de France de rugby,

, ancien capitaine et sélectionneur de l’équipe de France de rugby, Dani LARY , magicien illusionniste reconnu dans le monde entier et installé à Barbières,

, magicien illusionniste reconnu dans le monde entier et installé à Barbières, Bérénice FULCHIRON , athlète de haut niveau licenciée à Valence,

, athlète de haut niveau licenciée à Valence, Anaïs LAMBERT , championne de France 2022 de techniques de randonnée équestre de compétition en attelage,

, championne de France 2022 de techniques de randonnée équestre de compétition en attelage, Chloé MAIGRE , ancienne gymnaste, sélectionnée pour les Jeux olympiques de Barcelone en 1992 et marraine de la promotion 2023 du Club Drôme,

, ancienne gymnaste, sélectionnée pour les Jeux olympiques de Barcelone en 1992 et marraine de la promotion 2023 du Club Drôme, Sébastien TOURNAIRE , parapentiste compétiteur de niveau international dans la catégorie « distance »,

, parapentiste compétiteur de niveau international dans la catégorie « distance », Nathan PETIT , parajudoka de niveau international, médaille de bronze aux championnats du monde 2018 et membre de l’équipe de France (remplaçant),

, parajudoka de niveau international, médaille de bronze aux championnats du monde 2018 et membre de l’équipe de France (remplaçant), Orianne FROMENT, championne du monde junior 2021 de tir sportif en fosse olympique (remplaçante).

De son côté, la ville de Valence a sélectionné 4 titulaires et 2 remplaçants :

Mathilde CINI , championne de France de natation sur 50m, 100m et 200m dos en 2018, participante aux Jeux Olympiques de Rio en 2016,

, championne de France de natation sur 50m, 100m et 200m dos en 2018, participante aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, Anne-Sophie PIC , femme cheffe la plus étoilée au monde avec dix étoiles Michelin pour ses 6 restaurants,

, femme cheffe la plus étoilée au monde avec dix étoiles Michelin pour ses 6 restaurants, Hervé PRISSET , nageur handisport drômois doublement médaillé aux Jeux paralympiques de Séoul en 1988,

, nageur handisport drômois doublement médaillé aux Jeux paralympiques de Séoul en 1988, Un sous-officier du 1er Régiment de SPAHIS,

Jean-Marc ABATTU , figure valentinoise de l’engagement bénévole, associatif et sportif et président de l’Office des Sports Valentinois durant 26 ans,

, figure valentinoise de l’engagement bénévole, associatif et sportif et président de l’Office des Sports Valentinois durant 26 ans, Un major du Groupement de gendarmerie de la Drôme.

A noter enfin, la sélection par la préfecture de la Drôme de 3 femmes et 3 hommes âgés de 25 à 59 ans, partageant les valeurs du sport et s’étant illustrés par leur sens du service public et du collectif, dont les identités ne seront pas communiquées afin de protéger leur anonymat.

*Ces sélections ont été effectuées selon les règles du Comité international olympique (CIO), dans le respect de la parité, de l’inclusion et de la représentation des générations sur la base de 3 valeurs : le sport, le territoire et le collectif.