Forêt de Saoû – Promenons-nous dans les bois…

Comment bien et mieux accueillir 130 000 visiteurs annuels, tout en protégeant et préservant ce joyau naturel qu’est la forêt de Saoû ? C’est l’objectif et la mission de la future maison de site qui, dans quelques mois, prendra possession du bâtiment de l’ancienne Auberge des Dauphins entièrement repensée et rénovée.

En attendant son ouverture, à l’automne prochain, un programme d’animations gratuites sera proposé cet été : visite du salon doré, balade patrimoine ou paysage, ateliers nature…

Animations et programmation culturelle estivale sur aubergedesdauphins.fr

Une maison vivante

Le concept de la maison de site s’articule autour du thème des relations de l’Homme à la nature.

Une rencontre entre le visiteur et le territoire : accueillir et informer les différents publics, raconter l’histoire de la forêt, des hommes qui l’ont habitée, expliquer ce qu’est un synclinal perché, découvrir les Espaces naturels sensibles de la Drôme… L’opportunité de valoriser la faune et la flore et l’extraordinaire richesse de la biodiversité drômoise.

Tout au long de l’année des expositions permanentes et temporaires ainsi que des ateliers pédagogiques, des animations et des événements culturels, seront proposés pour une maison vivante et attrayante pour tous les visiteurs de tout âge.

Un nouveau pavillon

A l’occasion de la Fête de la Nature, les promeneurs ont pu découvrir le nouveau pavillon des associations et de la chasse, construit par le Département non loin de l’Auberge des Dauphins.

Le bâtiment est gracieusement mis à disposition des associations, sur réservation auprès du bureau des écogardes : 04 75 76 00 09.