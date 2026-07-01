Futur site ladrome.fr : donnez votre avis !

Le Département de la Drôme prépare la refonte de son site internet ladrome.fr, avec un objectif simple : proposer un site plus clair, plus pratique et mieux adapté à tous les usages.

Pour orienter ce travail de refonte du site la drome.fr, un court questionnaire est disponible en ligne.

En 2 minutes chrono, partagez votre expérience du site actuel et indiquez les améliorations qui vous semblent les plus utiles pour demain.

Cette évolution doit aussi permettre de renforcer l’accessibilité, afin d’offrir une navigation plus simple aux personnes en situation de handicap et, plus largement, à tous les usagers.

Clarté des informations, accès aux démarches en ligne, navigation sur smartphone, contacts utiles… Vos réponses permettront d’éclairer les choix à venir et de mieux adapter le futur site aux besoins du quotidien.

Vous avez jusqu’au 31 juillet pour répondre.

Mise en ligne du nouveau ladrome.fr prévue en 2027.