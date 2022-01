Ils ont trouvé leur chemin

L’été dernier, Elenna, Laure, Léa, Enzo, Lilian, Nicolas et Noah ont participé à une opération de balisage du chemin de Grande Randonnée (GR) 93 dans le secteur de Lus-la-Croix-Haute.

Pour ces jeunes, cette semaine en pleine nature a été une véritable initiation à la Drôme version montagne. Une découverte environnementale (faune, flore, topographie…), technique (charte du balisage) et sportive guidée par les explications de Michel, garde du Parc régional naturel du Vercors et Philippe, écogarde Espaces naturels sensibles (ENS) au Département de la Drôme.





Pour ces adolescents, encadrés par Philippe, accompagnateur moyenne montagne, et accompagnés par Marthe et Catherine, éducatrices spécialisées des services départementaux de l’Aide sociale à l’enfance (ASE domicile) Vallée de la Drôme et de Drôme provençale, ce périple a rimé avec dépassement, effort et esprit de groupe.

Ils ont tenu la distance et le dénivelé, et parfaitement rempli leur mission. Une belle aventure et de beaux souvenirs.

Un séjour organisé en collaboration avec le comité départemental de la Fédération française de randonnée pédestre et le service Éducation – jeunesse et sport, emploi- économie et insertion du Département de la Drôme.