InfoRoute – Etoile/Beauvallon : le carrefour est sécurisé

Le Département a investi 2,9 M€ pour assurer la sécurité des usagers au croisement des RD 111 et 444.

Soucieux du confort et de la sécurité des automobilistes, le Département a entrepris d’importants travaux sur les communes d’Etoile-sur-Rhône et Beauvallon, avec la réalisation d’un giratoire au croisement des RD 111 (liaison Valence-Crest) et 444.

Réputé accidentogène, ce carrefour voit passer plus de 13 000 véhicules/jour dont de nombreux poids-lourds.

Afin d’améliorer la visibilité et assurer des échanges sécurisés entre ces deux routes départementales, le Département a entrepris de réaliser un nouveau carrefour giratoire dont le dimensionnement prend en compte le trafic aux heures de pointe.

A ce jour, le giratoire est ouvert à la circulation. Le revêtement définitif sera réalisé dans les prochains jours et les équipements de sécurité dans la continuité. La mise en service définitive est prévue pour fin juin 2020.

Coût total : 2,9 M€