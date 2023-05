Inforoute – Travaux à venir dans les tunnels du col de Rousset et de Boulc

A compter du 9 mai et jusqu’à fin octobre, le Département entreprend d’importants travaux de mise en sécurité des tunnels du col de Rousset (RD 518) et de Boulc (RD 539).

Soumis à une réglementation spécifique pour les tunnels d’une longueur supérieure à 300 mètres, le Département va réaliser d’importants travaux pour renforcer la sécurité des tunnels du col de Rousset et de Boulc, tout en prenant en compte les enjeux environnementaux en maîtrisant leur consommation électrique.

En effet, les tunnels seront équipés d’un éclairage innovant avec variateur adapté au trafic et ampoules LED, permettant ainsi de limiter la pollution lumineuse. Des panneaux lumineux indiquant la présence de cyclistes dans les tunnels seront également installés à chaque entrée.

Tunnel du col de Rousset

Deux réserves d’eau seront implantées de part et d’autre de l’ouvrage en cas d’incendie, cinq niches de sécurité et un local technique vont être créés.

Du 19 mai au 4 août, puis du 8 au 29 septembre, le tunnel sera complètement fermé entre 22h et 5h, du lundi soir au samedi matin.

Un itinéraire de déviation sera mis en place durant les fermetures, via la vallée de la Drôme, Chabeuil et Saint Jean en Royans. La circulation sera gérée par des feux alternatifs en journée.

Les parkings situés aux entrées du tunnel seront condamnés pendant la durée des travaux, des points de vue et des stationnements temporaires seront aménagés dans la montée du col de Rousset.

Coût du projet : 3,2 M€, financé par le Département de la Drôme.

Cliquez sur les images pour les agrandir.

Tunnel de Boulc

Trois galeries vont être requalifiées en issues de secours, six niches de sécurité et un local technique vont être créés.

Du 26 mai au 7 juillet, puis du 28 juillet au 16 septembre, le tunnel sera fermé entre 22h et 5h, du lundi soir au samedi matin.

Un itinéraire de déviation sera mis en place durant les fermetures, via Châtillon en Diois, Luc en Diois et le col de Miscon. La circulation sera gérée par feux alternatifs en journée.

Coût du projet : 2,6 M€, financé par le Département de la Drôme.

Cliquez sur les images pour les agrandir.

Dans la cadre du Fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires, l’Etat apporte une aide de 657 180€ pour le financement de ces travaux.

La direction des déplacements du Département de la Drôme se tient à votre disposition pour tout complément d’information : au 04 75 21 70 89 ou par courriel à ctd-die@ladrome.fr

Conscient de la gène occasionnée, le Département de la Drôme remercie les usagers de la route pour leur compréhension.