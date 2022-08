Innover pour bien soigner les Drômois

A Romans, pour faciliter l’accès aux soins de santé et le quotidien des patients, le Département teste une borne de téléconsultation en pharmacie.

Une mallette de téléconsultation itinérante est également en test. Ces innovations sont développées avec l’entreprise romanaise IPM France.

Crise sanitaire, désertification médicale en milieu rural et urbain, problèmes de recrutement et fermeture de lits à l’hôpital : l’accès aux soins est devenu l’une des principales préoccupations des Français.

Depuis 2016, le Département de la Drôme, en lien avec les partenaires santé, participe activement à redynamiser l’offre médicale sur son territoire : aide à la construction de maisons de santé, formations locales pour les maîtres de stage pour l’accueil d’internes, aide au logement pour les internes…

Proximité et confiance

Aujourd’hui, c’est un tout nouveau procédé qui est testé à Romans. Dans le cadre de son programme «Innover en santé», le Département a inauguré une borne de téléconsultation à la pharmacie des Récollets (avenue Berthelot), ainsi qu’une borne mobile (mallette) destinée aux infirmiers et infirmières à domicile de la Maison de santé pluriprofessionnelle des Récollets pour les patients à domicile.

« L’objectif est d’assurer une consultation à distance entre un professionnel de santé et un patient dans un site de proximité et de confiance. Nous ne souhaitons pas remplacer la médecine traditionnelle mais la compléter afin d’optimiser l’offre de soin.

Ce lancement est une étape importante dans le développement de notre politique de santé, dont l’objectif est de favoriser l’accès aux soins pour tous les Drômois. La télémédecine facilite les rapports entre les professionnels de santé, elle permet d’améliorer dans certains cas la prise en charge et le suivi des maladies chroniques.

Avec un accès plus rapide, elle peut permettre de prévenir certaines hospitalisations. » ont expliqué Marie-Pierre Mouton, présidente du Conseil départemental et Linda Hajjari, conseillère départementale du canton, déléguée à la PMI et à la Santé.



Le projet, d’un montant de 60 200 €, a été financé en intégralité par le Conseil départemental.

Une innovation 100% drômoise

Développé par la société romanaise IPM, ce service de téléconsultation augmentée est accessible à tous (dont les personnes à mobilité réduite). Basée à Romans, IMP France est spécialisée dans la conception et la fabrication de bornes tactiles.

Pour son président Guy Daumas : « IPM s’engage pour proposer des solutions de téléconsultation adaptées aux besoins du territoire, des patients et des professionnels de santé. Notre volonté est d’être au service du territoire, de favoriser l’inclusion numérique et d’aider à maintenir une médecine de proximité pour permettre à tous les patients d’accéder à des soins ».

Comment ça marche ?

La télémédecine au sein d’une pharmacie permet d’accéder rapidement et sans faire de longs déplacements à des médecins généralistes et spécialistes du territoire.

L’installation comprend des dispositifs médicaux connectés (tensiomètre, oxymètre, stéthoscope, otoscope, dermatoscope, thermomètre). Une fois les constantes mesurées avec le pharmacien, le patient suit une consultation à distance avec un médecin dans le cadre de la réponse coordonnée des soins.

A quel coût ?

C‘est le médecin qui définit le coût de la téléconsultation, qui est généralement égal à celui d‘une consultation en cabinet. Une téléconsultation est remboursée par l’assurance maladie comme une consultation « classique » si le principe de territorialité est respecté.

Vous aurez besoin de votre carte vitale, carte bancaire et téléphone portable pour valider le paiement par carte.

Si le résultat est positif, un déploiement auprès d’autres structures sera envisagé. Trois pistes sont en cours d’investigation : la téléconsultation en Ehpad pour éviter les déplacements des résidents et pallier l’absence de médecin coordinateur, auprès des personnes en situation de handicap, et la télé-expertise (notamment en dermatologie).