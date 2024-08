Invitation Ã  la dÃ©couverte Ã  l’Auberge des Dauphins

Expositions, balades en forêt, animations, ateliers, durant tout l’été l’Auberge des Dauphins, vous invite à la découverte, entre nature et culture !

À travers cette exposition temporaire, Gaëtan Dorémus immerge le public dans le monde des petites bêtes : celles qui sont au sol, en l’air, celles qui stridulent, vrombissent ou encore qui rampent, sautent, rebondissent… Bref, un univers plein de vie.

Elles ont pris leur place dans l’exposition, et il faudra ouvrir l’œil et le bon pour toutes les retrouver. Il y a celle cachées au sol ou dans un tronc d’arbre, celles suspendues en l’air… C’est au public de partir à leur recherche en se glissant dans la peau d’entomologistes en herbe. Les enfants vont adorer et les plus grands aussi !