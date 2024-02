J-1 pour le Salon International de l’Agriculture 2024

Le Département accueillera les visiteurs aux côtés d’agriculteurs et d’ambassadeurs Drôme c’est ma nature durant les 9 jours du salon avec au programme de nombreuses animations, dégustations et ateliers culinaires !

De quoi découvrir l’excellence de l’agriculture drômoise, ses savoir-faire, sa gastronomie et sa filière bio !

Les temps forts du stand Drôme

Samedi 24 et dimanche 25 février : Agritourisme

Découvertes des offres agritouristiques en Drôme (Hébergement à la ferme, restauration à la ferme, accueil pédagogique ou de loisirs…).



Lundi 26 février : Grands chefs et gastronomie

Une journée gastronomique cuisinée aux petits oignons par deux grands chefs drômois.



Mardi 27 février : L’alimentation, source d’emploi sur le territoire

La journée du mardi sera un des temps forts de cette édition 2024, avec l’inauguration du stand à 15 heures en présence des élus départementaux et régionaux, et une journée dédiée à l’alimentation, source d’emploi sur le territoire.

Mercredi 28 février : Agriculture et territoires, les Baronnies provençales

Les Baronnies provençales seront à l’honneur dans cette journée en partenariat avec la Chambre d’agriculture.

Jeudi 29 février : Territoires d’innovation

Innovation dans le domaine agricole et alimentaire avec la Fabrique d’Entreprise de Territoire.

Vendredi 1er mars : Restauration collective

La Drôme, département exemplaire dans la mise en œuvre de la loi Egalim en matière de restauration collective.

Samedi 2 et dimanche 3 mars : Signes de qualité

Dégustations, animations et découvertes autour des signes de qualité (AOP, IGC et AOC) avec les producteurs présents.