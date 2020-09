Connaissez-vous l’histoire de l’école créée pour les enfants de la forêt de Saoû ?

Saviez-vous que l’on trouve un jeu de paume, unique en France, dans la garenne du château de Suze-la-Rousse ?

Que le bâtiment de la Préfecture/Hôtel du Département (1963, Maurice Biny architecte) a reçu le label « Patrimoine du 20ème siècle » et que les Archives départementales abritent 18 km linéaires de documents ?

Le patrimoine drômois recèle 1001 faits et anecdotes de ce genre où se croisent petites et grandes histoires.

Pour les découvrir, et bien d’autres encore, rendez-vous samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine : 8 sites départementaux vous ouvrent leurs portes pour des visites, et des animations ludiques et pédagogiques.

Retrouvez également l’ensemble des animations proposées par les communes, associations et propriétaires privés sur la carte collaborative du patrimoine de la Drôme > balade virtuelle des Journées Européennes du Patrimoine 2020