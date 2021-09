Journées européennes du patrimoine 2021 – Patrimoine pour tous

Samedi 18 et dimanche 19 septembre, rendez-vous avec les 38èmes Journées Européennes du Patrimoine.

L’occasion de (re)découvrir le patrimoine drômois dans son ensemble et plus particulièrement les édifices et équipements propriétés du Département :

à Valence les réserves des collections départementales abritées dans la chapelle des Cordeliers permettront de rencontrer des chercheurs, des restaurateurs les Archives départementales dévoileront leurs coulisses à travers des visites guidées et un escape game les salles d’apparat de la préfecture et du Conseil départemental seront ouvertes

à Vassieux-en-Vercors l’équipe du musée de la Résistance présentera ses réserves

les châteaux de Grignan, Montélimar et Suze-la-Rousse et les nouvelles salles de l’Auberge des Dauphins et du salon doré en forêt Saoû vous ouvrent leurs portes.

Bonne visite !

Les journées du patrimoine ce sont aussi près de 200 idées de visites à découvrir dans tous le département sur la carte collaborative du patrimoine de la Drôme.