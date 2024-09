JournÃ©es europÃ©ennes du patrimoine 2024

Rendez-vous samedi 21 et dimanche 22 septembre, pour les 41es Journées Européennes du Patrimoine dans la Drôme.

Ces journées sont l’occasion de (re)découvrir le patrimoine drômois dans son ensemble et plus particulièrement les sites départementaux de manière ludique et gratuite :

A l’Hôtel du Département/Préfecture (Valence) : visites guidées du jardin, des salles de réception, des bureaux du Préfet et de la Présidente du Conseil départemental, animées par l’architecte des Bâtiments de France, Philippe ARAMEL et Coline OREST, chargée de patrimoine bâti au Département.

vous ouvrent également leurs portes pendant tout le week-end pour des visites guidées gratuites (réservation obligatoire pour certaines). Renseignements auprès de la Conservation départementale du patrimoine au 04 75 79 27 17 ou 07 64 04 38 76. En forêt de Saoû, l’Auberge des Dauphins sera également accessible gratuitement. Plusieurs balades commentées autour de l’histoire de ce bâtiment et de l’environnement seront également proposées.

Toutes les visites et animations sont gratuites et ouvertes à tous.

Bonne visite !

À télécharger

Programme des Journées Européennes du Patrimoine 2024 dans la Drôme

Les journées du patrimoine ce sont aussi près de 150 idées de visites à découvrir dans tout le département sur la carte collaborative du patrimoine de la Drôme.