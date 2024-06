La demeure seigneuriale de Bathernay en lice pour le grand prix du patrimoine

La demeure seigneuriale de Bathernay, située dans le Nord Drôme, a été sélectionnée pour représenter la Région Auvergne-Rhône-Alpes au grand prix national du patrimoine et tourisme local. Vous avez jusqu’au 30 juin pour voter pour ce site patrimonial d’exception !

Le grand prix du patrimoine et tourisme local est organisé sous l’égide de la Fondation du patrimoine, en partenariat avec Airbnb afin de promouvoir les sites patrimoniaux culturels locaux.

Un site par région a été sélectionné et c’est celui de Bathernay et de sa superbe maison seigneuriale/médiévale qui a été retenu pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Les 13 candidats au grand prix du patrimoine et tourisme local sont tous situés en zone rurale. Ils présentent un intérêt patrimonial, architectural, culturel ou historique, contribuent au dynamisme touristique du territoire et sont des projets publics ou associatifs.

Il s’agit là d’une belle récompense pour la Drôme, d’autant plus que ce site fait l’objet de travaux actuels de restauration auxquels participe le Conseil départemental de la Drôme.

Comment voter ?

Parmi les 13 sites en lice, seul celui qui obtiendra le plus grand nombre de votes remportera le grand prix du patrimoine et tourisme local d’une valeur de 100 000 €.