« La Drôme à venir », c’est une feuille de route pensée et façonnée pour les Drômois et les territoires.

Dans un contexte complexe et incertain, il était important de fixer un cap, de définir des priorités et des objectifs, de répertorier les engagements pris pour les années à venir.

Une stratégie ambitieuse et responsable, en phase avec les attentes et besoins des habitants et des territoires. Un programme durable et pragmatique pour répondre à l’immense défi que représentent les transitions en cours, qu’elles soient d’ordre social, sanitaire, climatique, énergétique ou numérique.

L’occasion pour la majorité départementale, présidée par Marie-Pierre Mouton, de réaffirmer et de partager les valeurs qui orientent ses choix et animent son action quotidienne : solidarité, proximité, sécurité, citoyenneté, innovation et attractivité.

Télécharger le plan de mandat