La Drôme de Ferme en Ferme ®

Envie de produits gourmands et de qualité dans votre assiette ? De trouver de nouvelles adresses pour faire vos courses en circuit court ?

Les 26 et 27 septembre prochains, 50 exploitations drômoises vous ouvrent leurs portes à l’occasion du traditionnel rendez-vous de Ferme en Ferme ®.

Deux jours pour (re)découvrir la grande variété et l’excellence des produits drômois, et faire plus ample connaissance avec des agricultrices et des agriculteurs passionnés par leur activité.

Un événement organisé par la fédération des CIVAM de la Drôme, avec le soutien du Département.

Pour vous garantir le meilleur accueil en cette période, des mesures sanitaires sont mises en place dans chaque ferme, merci de les respecter.

Masque obligatoire.

En savoir plus > defermeenferme.com