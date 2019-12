La Drôme est officiellement « Terre de Jeux 2024 » !

Le Département veut profiter de la dynamique olympique « Paris 2024 » pour mettre plus de sport dans le quotidien de tous les Drômois.

Depuis jeudi 21 novembre 2019, la Drôme fait partie des premiers départements de France à avoir obtenu le label « Terre de Jeux 2024 » proposé par le comité Paris 2024 et l’Association des départements de France.



Objectif de la démarche : profiter de l’engouement et des préparatifs des JO 2024 pour favoriser plus de sport accessible à tous dans le respect des valeurs olympiques et paralympiques.



Signataire de la convention, 1er vice-président du Conseil départemental de la Drôme et médaillé olympique d’argent (Munich 1972, escrime) ayant participé à 3 olympiades, Jacques Ladegaillerie se réjouit de cette opportunité de valoriser le sport et le territoire :

« Nous allons mobiliser tous les acteurs locaux du secteur, mais aussi les collégiens, les associations, les collectivités pour créer une belle énergie sur le thème des JO. Ce sera l’occasion de faire connaître les sections sportives de nos collèges et de proposer des animations afin de promouvoir la pratique sportive à tout âge auprès du plus grand nombre ».

Premier grand temps fort annoncé : une olympiade départementale qui devrait rassembler 1 500 collégiens de la toute la Drôme en juin 2020. A suivre.



La convention « Terre de Jeux 2024 » a été cosignée par Tony Estanguet (président du comité d’organisation de Paris 2024) et Dominique Bussereau (président de l’Association des départements de France).

Crédit photo © Jean-Marie Hervio