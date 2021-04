La Drôme s’affiche sur l’A49

4 nouveaux panneaux touristiques invitent les usagers de l’A49 à venir découvrir les multiples richesses du Royans et du Vercors drômois.

Nature authentique et préservée, paysages grandioses, routes sublimes, balades à vélo, randonnées et autres activités de plein air…

Autant de choses auxquelles beaucoup de monde aspire en cette période compliquée… et qu’offre généreusement la Drôme !

C’est dans l’objectif de promouvoir le territoire drômois et en particulier le Royans et Vercors drômois, que le Département a contribué au financement de 4 nouveaux panneaux de signalisation touristique installés par la société APRR AREA sur le trajet de l’A 49*, axe de liaison majeure entre la vallée du Rhône et les pays transalpins.

L’installation de ces 4 panneaux (qui représentent un investissement de 55 200 € pour le Département et fait l’objet d’une convention avec la société APRR AREA) s’inscrit dans la politique départementale de valorisation touristique du territoire.

*Implantation des panneaux

Direction Grenoble > Valence

Vercors parc naturel (entre Tullins et Vinay)

La Drôme sports et nature (après Hostun)

Direction Valence > Grenoble