La Drôme, terre de talents… animés

19 films, séries et courts-métrages animés vont bénéficier du fonds de soutien aux oeuvres d’animation cette année, pour un montant global de 380 000 euros.

Financé par le Département de la Drôme, Valence Romans Agglomération et le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), le fonds de soutien aux oeuvres d’animation atteint 380 000 euros cette année, et s’ouvre désormais à une nouvelle catégorie : les longs métrages.

19 projets ont retenu l’attention du jury pour ce palmarès 2023, parmi lesquels 11 créations produites par des entreprises drômoises et 8 autres s’appuyant sur le savoir-faire local en terme de co-production et/ou de prestation. Des longs métrages, séries TV et autres “courts” qui permettront l’embauche de 320 personnes et un investissement global de 6 millions d’euros sur le territoire.

Les Chiens ne font pas des chats, Keiko et le monde flottant, Fragments, Isha, L'Eté de la Casbah, Isis et Osiris

Catégorie longs-métrages

Isis et Osiris, par Fargo,

Verte, par Fomimage,

L’Ile aux salamandres, par Les Contes Modernes,

Les Chiens ne font pas des chats, par Parmi les Lucioles,

Bataille, par Les Astronautes et Iliade & Films.

Catégorie courts-métrages

La Mort du poisson, par Miyu Productions,

Fragments, par Les Valseurs,

2h14, par Aluma Productions,

Keiko et le monde flottant, par Les Astronautes et Iliade & Films.

Catégorie séries

Isha, par TeamTO,

S.irèneS, par Silex Films,

Gaston, à fond les émotions, par Dandelooo,

PHI, par Martenista Productions,

Garces, par Caïmans Productions,

Je Singe donc je suis, par Lumento,

Mission magique à Mexico, par Kazak Productions.

Catégorie séries ou spécial TV

L’Eté de la Casbah (opération Médinah), de Darjeeling,

Lana Longuebarbe, par Zephyr Animation,

Lola et le piano à bruit, par Folimage.

Financements 2023 :