La Maison des solidarités de Portes-lès-Valence prend forme

Suivi de grossesse, consultations des nourrissons, accompagnement des personnes vulnérables, des personnes âgées, demande d’aides financières… tous les services santé-solidarités départementaux situés à Portes-lès-Valence vont être réunis sur un seul et même site.

La Maison des Solidarités regroupera le Centre Médico-Social du territoire Vallée de la Drôme-Couronne du Valentinois, qui comprend le service de PMI (Protection Maternelle et Infantile), ainsi que le Centre de Planification et d’Education Familiale de Portes-lès-Valence (CPEF), et l’ASE (Aide Sociale à l’Enfance).

Objectif : offrir aux usagers et aux partenaires un accueil de qualité et des services encore plus efficients.

Pour réaliser cette construction basse consommation d’une surface de 816 m², le Département de la Drôme investit 2,85 M€.

De construction mixte bois et béton, la Maison des Solidarités répond aux normes Bâtiment Basse Consommation 20% (plus performant que du BBC). Économie d’énergie, confort acoustique et visuel : l’aménagement intérieur sera particulièrement soigné pour le confort du personnel et du public.

Engagé pour la transition énergétique, le Département a fait le choix du tout électrique alimenté par 236 m² de panneaux photovoltaïques.

Un parking de 40 places, un parking à vélo, des espaces verts et un jardin clôt pour l’Aide Sociale à l’Enfance complètent le projet.

Architectes : Chantal Burgard et Benjamin Ballay