La piste cyclable entre Tain et Mercurol-Veaunes inaugurée

Très attendue, la nouvelle liaison cyclable reliant les deux communes est enfin opérationnelle et vient d’être inaugurée. Une bonne nouvelle pour les collégiens et les cyclistes du quotidien !

1,8 km de pistes cyclables

Co-réalisée par le Département de la Drôme via son Plan vélo et par Arche Agglo dans le cadre de son Schéma directeur cyclable (SDC), cette liaison permet désormais de relier les communes de Tain-L’Hermitage à Mercurol-Veaunes et de sécuriser notamment les déplacements à vélo des élèves vers le collège de l’Hermitage.

Depuis son ouverture, cette liaison est très appréciée et utilisée par les collégiens et les cyclistes du quotidien avec en moyenne une centaine de vélos, 14 trottinettes et 33 piétons chaque jour comptabilisés au mois de mai 2025.

Des aménagements sécurisés

Avec un trafic d’environ 13 000 véhicules/jour sur la RD 532, le Département a fait le choix de mettre en place une piste cyclable, totalement séparée de la chaussée par un muret en béton. Les travaux ont principalement concerné la réalisation d’une piste de trois mètres de large sur environ 1,8 km le long des RD 532 et 115. Le passage du pont sur l’autoroute A7 a été sécurisé en réduisant la largeur de la chaussée à 6,5 m pour permettre le passage de la piste cyclable, et en rehaussant le garde-corps.

Ces aménagements étant situés sur route départementale hors agglomération, le Département a assuré la maîtrise d’ouvrage du chantier entre le giratoire d’accès à l’autoroute A7 et l’entrée d’agglomération de Mercurol. Pour la zone en agglomération, Arche Agglo a assuré l’aménagement d’une passerelle pour le franchissement de la Bouterne à l’entrée de Tain-l’Hermitage et l’aménagement d’une piste cyclable le long de la voie communale du chemin des Blés qui dessert

le collège de l’Hermitage. Ces travaux d’un montant total d’environ 1,7 M€, ont été financés par le Département à hauteur d’environ 1,2 M€, l’État dans le cadre du plan France Relance à hauteur de 330 000 €, et Arche Agglo pour environ 190 000 €.

La piste cyclable a été inaugurée ce mardi 10 juin par la présidente du Conseil départemental de la Drôme, Marie-Pierre MOUTON, le président d’Arche Agglo, Frédéric SAUSSET, les maires de Tain-l’Hermitage, Xavier ANGELI, et de Mercurol-Veanes également conseiller départemental, Michel BRUNET, en présence du préfet de la Drôme, Thierry DEVIMEUX.