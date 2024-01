ladrome.fr adopte un « chatbot » gonflé à l’IA

Prenant les traits d’un petit robot bleu qui vos propose son aide en bas et à droite de la totalité des pages de notre site, l’outil vous permet, très simplement, d’obtenir en temps réel et 24h/24 des réponses aux questions que vous lui posez. Avec sujet, verbe et complément, ou même juste en quelques mots clefs : il ne vous en tiendra pas rigueur !

Conditions d’obtention d’une aide sociale, sectorisation des collèges publics, dépôt d’une demande de subvention, consultation des horaires d’ouverture d’un service départemental… Notre « chatbot » passe en revue tout ce qui est sur ladrome.fr et vous livre les résultats directement, en vous faisant gagner beaucoup de temps.

Si le principe des « chatbots » – ou « agents conversationnels » en bon français – n’est pas nouveau, celui adopté par le Département a la particularité d’intégrer une intelligence artificielle dite générative. Il est donc capable de créer un véritable dialogue avec l’utilisateur afin de lui apporter les meilleures réponses à ses questions. Et puisqu’une intelligence artificielle doit, elle aussi, apprendre de ses erreurs pour progresser, n’hésitez pas à répondre par « non » si toutefois vous n’étiez pas satisfait(e) de la réponse.

Pour tester notre « chatbot » dès à présent, rien de plus simple : cliquez sur l’icône bleue ci-dessous et entamez la discussion !