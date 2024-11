Lancement du plan de viabilitÃ© hivernale !

Comme chaque année, le Département de la Drôme active son dispositif de viabilité hivernale.

De la mi-novembre à mi-mars (fin mars dans le Diois et jusqu’à fin avril pour le Vercors), la surveillance du réseau routier départemental passe à son plus haut niveau et permet d’intervenir lors d’épisodes de verglas ou de chutes de neige.

En plus de ses équipes, le Département recrute chaque année 35 agents en renfort. Au total, le budget consacré à la viabilité hivernale est d’environ 2,2 M€ par an, sans compter le renouvellement des véhicules.

Ainsi, depuis l’hiver dernier ce sont six nouveaux camions entièrement équipés ainsi qu’un pousseur qui sont venus rejoindre la flotte des véhicules de déneigement départemental pour un montant de 1 956 000 €.

36 centres de déneigement 90 camions chasse-neige

Le plan de viabilité hivernale a été présenté à la population par Marie-Pierre Mouton, Présidente du Conseil départemental de la Drôme et Jean-Michel Avias, Vice-Président chargé de la sécurité, des infrastructures et des mobilités actives, ce mardi 5 novembre au Centre d’Exploitation Départemental de La Chapelle-en-Vercors.

Un dispositif de salage éco-responsable

Dans un souci de développement durable, le Département veille à limiter la quantité de sel utilisée sur les routes. Afin d’adapter les quantités, les agents suivent en complément une formation intitulée « saler moins, saler mieux ». Les évolutions technologiques permettent également d’optimiser les quantités grâce à des réglages plus fins dans les véhicules.

Circuler en hiver

Avant tout déplacement, il est recommandé de se renseigner sur les prévisions météo et de consulter l’état du trafic. Les conditions de circulation sont mises à jour en continu sur le site inforoutes.ladrome.fr.

Depuis le 1er novembre 2021, et en vertu de l’arrêté préfectoral n°26-2021-09-27-00001 du 27 septembre 2021, les équipements spéciaux sont obligatoires pour se déplacer en période hivernale dans certaines communes drômoises.

Liste des communes concernées par l’obligation d’équipements spéciaux du 1er novembre au 31 mars :

Arnayon, Aucelon, Ballons, Barret-de-Lioure, Beaumont-en-Diois, Beaurières, Bellegarde-en-Diois, Boulc, Bouvante, Brette, Le Chaffal, Chalancon, Chamaloc, Charens, Chatillon-en-Diois, Chauvac-Laux-Montaux, Establet, Eygalayes, Ferrassières, Glandage, Gumiane, Izon-la-Bruisse, Jonchères, La Chapelle-en-Vercors, La Charce, La Motte-Chalancon, La Bâtie-des-Fonds, Laborel, Lachau, Léoncel, Les Pres, Lesches-en-Diois, Luc-en-Diois, Lus-la-Croix-Haute, Marignac-en-Diois, Miscon, Montfroc, Omblèze, Pennes-le-Sec, Plande- Baix, Pommerol, Poyols, Romeyer, Rottier, Saint-Agnan-en-Vercors, Saint-Dizier-en-Diois, Saint-Julien-en-Vercors, Saint-Martin-en-Vercors, Saint-Julien-en-Quint, Séderon, Val-Maravel, Valdrôme, Vassieux-en-Vercors, Villebois-les-Pins, Volvent.