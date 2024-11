Le carrefour des Couleures enfin actif

Ce projet, porté par l’État et massivement soutenu par le Département était très attendu par les habitants et l’ensemble des usagers.

Il va notamment permettre de résoudre un point noir de circulation en séparant les trajets du quotidien et le trafic de transit et apporter de la fluidité dans les déplacements grâce à la création de deux nouveaux giratoires et deux ouvrages d’art.

Favoriser les mobilités douces

Ce projet fait également la part belle aux mobilités douce grâce à la création de voies vertes mixtes (piétons et cycles) sécurisées, destinées à relier Valence et Saint-Marcel-lès-Valence, jusqu’à leurs centres villes respectifs. Des réalisations saluées par le département qui œuvre pour la pratique du vélo au quotidien en soutenant notamment les intercommunalités et agglomérations dans leurs projets de voies cyclables.