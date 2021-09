Le Département de la Drôme recrute

À l’occasion du e-salon Emploi/Formation (21, 22 et 23 septembre), découvrez les offres d’emploi et les possibilités de carrière proposées par la collectivité départementale.

Intéressé par une carrière au service des citoyens, dans des domaines variés tels le social, l’environnement, la culture, l’économie, le sport… ?

Les 21, 22 et 23 septembre, le Département de la Drôme participe au e-salon Emploi/Formation > https://www.esalon-emploiformation.fr

L’occasion de découvrir les offres d’emploi et les possibilités de carrière proposées par la collectivité départementale.

A propos du e-salon Emploi/Formation

Près d’une centaine d’exposants (de Rhône-Alpes, PACA, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est), participent à l’événement. L’opportunité d’entrer en contact avec des recruteurs et des organismes de formation de plus de 23 départements, de déposer votre candidature et de suivre son traitement en ligne.



Lors de conférences, à suivre en live ou en replay, les intervenants aborderont divers sujets et délivreront des conseils de professionnels pour maximiser vos chances de trouver un emploi.

Un événement organisé par le groupe de presse quotidienne régionale EBRA.