Le Département vote une aide exceptionnelle pour l’Ukraine

Le Conseil Départemental a décidé de venir en soutien à l’Ukraine, pays souverain et ami de la France victime d’une agression militaire initiée par la Russie depuis le 24 février dernier.

Les combats ont déjà causé la mort de centaines de personnes et à ce jour près de 1 500 000 personnes ont déjà quitté leur pays pour échapper à la guerre.

Par la voix de sa Présidente Marie-Pierre MOUTON, le Conseil Départemental de la Drôme condamne fermement l’agression par la Russie dont sont victimes les Ukrainiens, dans le mépris le plus total du droit international et de la Charte des Nations Unies.

Le Conseil Départemental de la Drôme, fidèle à son histoire, aux valeurs de la France et à son message universel, exprime son plein et entier soutien et toute sa solidarité au peuple ukrainien. Signe de ce soutien et de notre solidarité, l’Hôtel du Département arbore depuis le 25 février le drapeau ukrainien.

Sans plus attendre et afin d’honorer l’esprit de responsabilité et de solidarité qui caractérise notre département, il a donc été voté ce matin en Commission Permanente et à l’unanimité le versement d’une subvention d’un montant de 50 000€ au FACECO, le Fonds d’ACtion Extérieur des Collectivités territoriales géré par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères dédié au soutien des populations ukrainiennes.