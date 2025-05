Routes : deux nouveaux aménagements dans le Diois

Ce vendredi 16 mai, la Présidente du Département, Marie-Pierre Mouton, a inauguré le nouveau pont sur la Vière, à Glandage et la traverse de Châtillon-en-Diois, en présence des élus et entreprises mobilisées.

Le Pont de la Vière

Minage de l’ancien pont Ce chantier exceptionnel, lancé en 2022, s’est achevé en décembre 2024 après trois années de travaux dans un site géologique instable et encaissé. La reconstruction a suivi une déconstruction spectaculaire par minage, puis une phase intense de neuf mois pour livrer l’ouvrage avant l’hiver.

Un chantier hors norme

Construit au début du XXe siècle, l’ancien pont était fragilisé par les mouvements géologiques des falaises. Face à ces risques, le Département a décidé de le reconstruire entièrement, dans un site particulièrement contraint.

Aperçu du chantier pendant la reconstruction 2022 : sécurisation des falaises et déplacement de la fibre,

2023 : préparation de la reconstruction avec tirants, dalle en encorbellement et dispositifs anti-chute,

2024 : déconstruction par minage et reconstruction du pont en seulement neuf mois.

Un ouvrage moderne et durable

Le nouveau pont mesure 6 mètres de large (contre 4,3 m auparavant). Sa structure mixte – poutres métalliques en acier auto-patinable et tablier en béton armé – s’intègre harmonieusement dans les gorges des Gâts.

Conçu pour durer un siècle, il absorbe les mouvements de terrain grâce à 50 tirants précontraints à 100 tonnes. Un choix technique ambitieux pour garantir la sécurité des usagers sur cette voie stratégique du Diois.

100% financé par le département Le coût total de l’opération s’élève à 4,6 M€.

« En tant que collectivité en charge des routes départementales, la sécurité des usagers est notre priorité. Ce chantier qui comportait de nombreuses contraintes est une réussite. Malgré les nombreux épisodes pluvieux, les délais ont été tenus. Je salue l’engagement quotidien et la rigueur dont ont fait preuve les agents du Département et les entreprises qui sont intervenues sur ce chantier. » Marie-Pierre MOUTON , Présidente du Conseil départemental de la Drôme

Châtillon-en-Diois : une entrée de village repensée

Le même jour, la traverse de Châtillon-en-Diois a été inaugurée. L’aménagement de l’entrée Ouest du village améliore la sécurité et le cadre de vie : chaussée rétrécie, plateaux traversants et trottoirs sécurisent les déplacements doux. Un projet cofinancé par le Département à hauteur de plus de 310 000 € HT.