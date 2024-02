Le plein d’idées pour les vacances de février !

Que faire pendant les vacances scolaires de février ? Un large panel d’activités vous attend dans la Drôme ! Profitez de ces vacances pour découvrir les nouveautés proposées dans les stations drômoises ou plonger au cœur de l’histoire avec les visites et activités familiales organisées dans les châteaux de la Drôme.

Découvrir l’activité tubing au Col du Rousset, descendre les pistes de ski en trottinette ou en kart, en apprendre plus sur la vie au Moyen Age au Château de Montélimar… Autant d’idées pour occuper les enfants pendant ces vacances de février. Et pourquoi pas pousser la porte des médiathèques départementales ou arpenter les sentiers de randonnées des Espaces Naturels Sensibles et (re)découvrir la forêt de Saoû ou le Parc de Lorient ?

Des activités ludiques dans les stations de ski de la Drôme

Avec ou sans neige, les activités ne manquent pas dans les montagnes drômoises. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges ! De quoi profiter de panoramas exceptionnels et respirer un grand bol d’air en attendant les prochaines chutes de neige, espérées pour la fin de semaine.



En voici une sélection :

Nouveauté : Du tubing et Airbag Jump au Col du Rousset !

Une piste de descente (80 m) à réaliser en bouée + un tremplin de saut. Nombreuses combinaisons possibles : en avant ou en arrière, pirouettes, seul ou accroché à d’autres bouées, fous rires garantis ! Dès 3 ans.

Mais aussi….

Luge sur rail : pour une descente à 35 km/h, activité unique en Drôme Ardèche !

Télésiège et balades panoramiques : pour en prendre plein la vue

Jeu scénarisé Explor game : pour vivre une aventure unique en montagne



Parc accro kid à Font d’Urle

Un véritable petit paradis pour les petits montagnards qui pourront :

Sauter dans les mers de filets, glisser sur des toboggans, jouer avec des ballons, découvrir l’escalade

🕦 Ouvert tous les jours de 13h à 16h30 (selon météo)

Découvrez toutes les activités proposées pendant les vacances scolaires dans les stations de la Drôme ici

Les vacances aux châteaux

A Grignan :

En famille ou entre amis, découvrez le château au travers d’une visite guidée, costumée ou osez la rencontre avec les grands bâtisseurs !

Activité famille « Quand le Comte n’est pas là… » : 21, 22, 27 et 28 février à 15h

Visite guidée « Les grands bâtisseurs prennent la parole ! » : 21, 22, 27 et 29 février à 17h15 et 18h

Activité famille « Dans la peau d’un jeune noble » : 21, 22, 27 et 29 février à 11h

A Suze-la-Rousse :

Une histoire à venir écouter en famille !

« Le petit moment conté » : 17, 21, 22 février et 2, 3 et 6 mars à 16h

A Montélimar :

Venez bouger et relever des défis ! Une visite pour en apprendre plus sur la vie au Moyen Age… en hiver.

« Même pas froid ! » : 20, 27 et 29 février à 14h30

Réservations en ligne ou sur place.

Les châteaux de la Drôme sont ouverts tous les jours <10h-12h30 et 14h-18h

Des animations ludiques dans les médiathèques départementales

De nombreux ateliers, des lectures et des tournois de jeux vous attendent sur tout le territoire.

Découvrez le programme des activités proposées ici.

Les bons plans sport nature

Et si le temps le permet : les sports nature font partie de l’ADN de la Drôme !

Randonnée pédestre, VTT, course d’orientation, escalade, trail, canoë, spéléo, parapente… presque tous les sports de nature peuvent se pratiquer dans la Drôme.

De la forêt de Saoû au Parc de Lorient en passant par le massif du Vercors, vous trouverez forcément votre bonheur !

Tous les bons plans par ici !