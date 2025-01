Maison des solidaritÃ©s de Romans : ouverture le 3 fÃ©vrier

Objectif de cette Maison des solidarités : faciliter vos démarches et avoir le bon interlocuteur à disposition dans un même lieu.



En plus du centre médico-social (CMS) et du centre communal d’action sociale (CCAS), la Caisse d’allocations familiales (CAF), la caisse d’assurance retraite (CARSAT) et la banque de France tiendront des permanences à la Maison des Solidarités courant 2025.





Ouverture au public dès ce 3 février !