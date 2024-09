Maison des solidaritÃ©s et de lâ€™autonomie : câ€™est partiÂ !Â 

Un lieu unique dans la Drôme, mis en place par le Département et ses partenaires pour répondre aux besoins des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs proches. Ouverture prévue en 2026 !

Les travaux de la Maison des Solidarités et de l’Autonomie ont débuté avec la pose de la première pierre ce jeudi 26 septembre, en présence de Marie-Pierre MOUTON, Présidente du Département, des vice présidentes en charge des Solidarités humaines, Françoise CHAZAL, et de l’aménagement, Nathalie ZAMMIT, de Nicolas DARAGON, ministre délégué en charge de la sécurité du quotidien, également maire de Valence et vice-président de la Région, et Emmanuelle SORIANO, directrice départementale de l’Agence régionale de santé (ARS).

Un lieu unique pour les solidarités

Offrir aux usagers un service plus simple et efficace, c’est la mission de la future Maison départementale des solidarités et de l’autonomie (MDSA) qui sera située au 24 avenue du Colonel Arnaud Beltrame à Valence. En rassemblant, sur un même site, plusieurs acteurs clés du domaine des solidarités, le Département franchit une nouvelle étape dans l’accompagnement et le soutien aux plus vulnérables.

C’est le cabinet d’architectes AA GROUP qui a été retenu comme mandataire de l’opération.

Dès 2026, seront ainsi regroupés au sein du nouveau bâtiment :



le siège de la direction des Solidarités du Département (MDS),

la Maison de l’autonomie (MDA) actuellement située à Lautagne,

les Centres médicaux-sociaux de Valensolles, Polygone, Chateauvert, Pagnol, Méliès,

le service ASE du Valentinois,

le pôle logement du Département,

la délégation départementale de l’ARS,

Soit près de 300 agents départementaux et 50 de l’ARS présents sur le site pour accueillir en moyenne 150 personnes par jour.

Accessibilité exemplaire

Le Département a fait le choix de réhabiliter les anciens bâtiments d’Enedis, situés avenue du Colonel Arnaud Beltrame, dans le centre-ville de Valence, afin d’être accessible au plus grand nombre et de bénéficier d’une bonne desserte en transports en commun.

Destinés à accueillir des personnes en situation de handicap et des personnes âgées, les bâtiments seront exemplaires en termes d’accessibilité (bandes podotactiles, guidage audio…). Au-delà de ces aménagements classiques, une signalétique inclusive, comprenant des boucles magnétiques qui amplifient les sons pour les personnes malentendantes, des pictogrammes, des murs de couleurs apaisantes pour les personnes avec des difficultés psychologiques et des zones de repos seront installés sur les parcours.

35,4 M€ investis par le Département pour la MDSA

Ce regroupement des services des solidarités sur un même site illustre notre volonté d’amélioration et de simplification des relations avec les usagers. Ce bâtiment pour lequel les usagers ont été associés et consultés permettra également une économie d’énergie de 60% et une réduction de 20% de la totalité des espaces occupés jusqu’ici. Françoise Chazal , Vice-Présidente en charge des solidarités humaines

Vue 3D du cabinet d’architectes AA GROUP Vue 3D du cabinet d’architectes AA GROUP

