Médiathèques – L’enquête usagers est lancée

Jusqu’au 11 mars, donnez votre avis sur les médiathèques de la Drôme ! Novice ou habitué, c’est le moment de nous en dire plus sur vos habitudes, vos attentes ou vos propositions d’améliorations.

En plus des 4 médiathèques gérées par le Département à Crest, Die, Saint Vallier et Nyons, plus d’une centaine de bibliothèques drômoises sont membres du réseau des médiathèques départementales.

De quoi assurer un maillage du territoire drômois permettant à chacun d’avoir accès à la culture (lecture, animations pour les enfants, jeux de société et vidéo, expositions et conférences…), ainsi qu’à des services du quotidien (accès wifi, aide pour réaliser des démarches administratives, photocopies…).

Une enquête de satisfaction à destination de tous les Drômois

Afin de mieux connaître vos habitudes, vos attentes et vos retours d’expérience, le Département lance une enquête ouverte à toutes et tous, usagers des médiathèques ou non.

L’enquête ne vous prendra pas plus de 10 minutes et toutes les réponses sont anonymes.

Des entretiens auront également lieu dans les médiathèques de Crest, Die, Nyons et Saint Vallier.