Mobilité – La vallée de la Drôme et le Diois raccrochent les wagons

Depuis dimanche 12 décembre 2021, les trains circulent à nouveau entre Valence et Briançon. Un retour du trafic ferroviaire qui intervient après neuf mois de fermeture totale de la ligne pour des travaux de sécurisation et de modernisation en Auvergne Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Outre les TER, le train de nuit Paris/Briançon est lui aussi de retour sur les rails. Il dessert les gares de Crest, Die et Luc-en-Diois.





Inscrite au contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 et au plan de sauvetage des petites lignes en AURA ET PACA, l’opération a notamment permis le renouvellement intégral de 26 km de voie ferrée sur les 93 km de ligne couvrant la Drôme, la reprise des systèmes d’étanchéité de 4 ponts ferroviaires, ainsi que l’installation d’écrans protecteurs afin de supprimer les risques de chutes de blocs rocheux.

La voûte du tunnel de Beaurières a été confortée et de nombreuses installations de signalisation ont été modernisées.

Bien que le transport ferroviaire interrégional soit une compétence de la Région, le Département soucieux d’un bon accès à l’intermodalité pour ses habitants et de la transition environnementale a contribué financièrement à ce chantier d’envergure.

Budget Auvergne Rhône-Alpes 58 204 000 €

Etat 32 211 800 €

Région 20 777 250 €

SNCF 2 910 200 €

Département de la Drôme 2 304 750 €

Consultez les horaires de la ligne Valence-Gap.