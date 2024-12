Neige : des conditions de circulation difficiles dans le Vercors et le Diois

Les fortes précipitations de neige constatées dans le Vercors, le Diois et, dans une moindre mesure, les Baronnies, entraînent une dégradation des conditions de circulation dans ces secteurs.

Ces précipitations de neige, constatées à partir de 600 mètres d’altitude et conjuguées à un vent fort, engendrent d’importantes congères. Du brouillard et du verglas sont également attendus dans les secteurs identifiés ce mardi 24 décembre au matin.

Par mesure de précaution, le col de Cabre est interdit aux poids lourds depuis ce lundi 23 décembre, et le restera jusqu’à amélioration des conditions météorologiques. A noter également, la fermeture totale des cols de Menée et des Pennes. Le col de Grimone, quant à lui, se trouve entravé par la fermeture d’un passage à niveau situé sur la route départementale 1075. L’accès à Vassieux-en-Vercors par le col de Rousset et depuis la Chapelle-en-Vercors est également fermé par la pose de demi-barrières, qui ne doivent en aucun cas être franchies.

Les équipes du Département restent mobilisées. Les automobilistes amenés à circuler dans les secteurs du Vercors et du Diois sont invités à avancer, voire reporter leurs déplacements. A défaut, ils sont invités à s’équiper de chaînes ou chaussettes à neige, et surtout à la plus grande prudence.

Toutes les conditions de circulation peuvent être consultées en direct sur notre plateforme dédiée Inforoutes Drôme.