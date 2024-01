Nouvelle formule pour notre magazine

Le magazine du Département fait peau neuve : plus court, plus fréquent… et toujours dans votre boîte aux lettres !

Principal support d’information du Département, le magazine « La Drôme » sera désormais distribué 6 fois par an (et non plus 4) dans toutes les boîtes aux lettres, pour une actualité plus fréquente et une proximité renforcée avec les Drômoises et les Drômois. A l’ère du « tout numérique », le Département fait le choix de maintenir un support imprimé : avec lui, nul besoin d’être un expert du web et des réseaux sociaux ni d’être connecté en permanence !

En outre, notre magazine compte désormais 12 pages, contre 32 auparavant. Un format plus court qui va à l’essentiel, et qui permet au lecteur de connaître en quelques minutes les principales actualités de notre collectivité. Cette économie importante de papier permet ainsi d’économiser environ 15 millions de pages chaque année ! Un choix conforme aux engagements du Département en matière de transition écologique et de préservation de l’environnement.

Vous résidez en Drôme et n’avez pas reçu le magazine ? N’hésitez pas à nous le demander en cliquant ici, nous nous ferons un plaisir de vous en adresser un exemplaire. Vous pouvez également prendre connaissance du dernier numéro ci-dessus et sur cette page.

Bonne lecture !