Nouvelle saison à l’Auberge des Dauphins

Lieu emblématique et magique en plein cœur de la forêt de Saoû, l’Auberge des Dauphins rouvre ses portes à partir du samedi 5 avril.

La saison 2025 de l’Auberge des Dauphins s’annonce riche en découverte, émotions et partage avec plus de 60 dates proposées au public d’avril à fin octobre.

Ateliers enfants, spectacles, expositions temporaires, balades nature : autant d’activités variées pour satisfaire la curiosité de tous et découvrir aussi bien la diversité naturelle de la forêt de Saoû qu’explorer les Espaces Naturels Sensibles de la Drôme.

A l’affiche cette saison 2025, l’Auberge des Dauphins vous propose, au-delà de son espace muséographique permanent, deux nouvelles expositions temporaires avec comme fil conducteur l’habitat naturel.

« La forêt maison des animaux » du 5 avril au 30 août

Cette exposition, produite par la Maison du Salève, dédiée au jeune public (enfants de 3 à 10 ans) et aux familles, est une invitation à se mettre dans la peau des animaux et à vivre les mêmes expériences qu’eux. Vous pourrez y découvrir la forêt, organisée à l’image d’une maison humaine et retrouver ainsi la chambre du faon, la cuisine de l’écureuil ou encore la salle de bain du blaireau… Le tout agrémenté de livres à feuilleter, panneaux à soulever et illustrations à observer (réalisées par Evelyne Mary, illustratrice jeunesse).

En automne, c’est Didier Hamey, artiste graveur-sculpeur de Saoû, qui présentera dès le 6 septembre ses créations d’êtres hybrides et chimériques de la forêt.

Et bien sûr tout au long de cette saison, retrouvez aussi une programmation adaptée à tous les curieux de nature et les évènements phare tels que la Fête de la Nature le samedi 24 mai et le festival « Saoû chante Mozart » le 7 juillet prochain.

Alors prêts à embarquer pour une saison riche en découvertes, émotions et partage ?