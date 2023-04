Numérique pour tous au collège Marcel Pagnol

Imprimantes 3D, découpeuse laser, presse à chaud, fraiseuse, ordinateurs…

Avec ces équipements tout juste installés et destinés à fonctionner à partir de la rentrée prochaine au sein d’un Fablab, le Département de la Drôme veut faire du collège Marcel Pagnol (Valence) un établissement de pointe dans le domaine du numérique.

Numérique inclusif, numérique éducatif

L’installation de ce matériel s’inscrit dans le cadre du projet Numérique inclusif, numérique éducatif (NINE), qui associe le Département, le collège, l’Éducation nationale et la Banque des Territoires.

Lauréat d’un appel à projet de la Banque des territoires en 2022, le projet du collège a pour but la formation, la sensibilisation et l’accompagnement des collégiens et de leur entourage. En effet, un tiers-lieu numérique sera installé et ouvert aux publics extérieurs (parents d’élèves et habitants du quartier).

Une option numérique à la rentrée 2023

Si les nouvelles machines seront utilisées cette année scolaire uniquement en cours de technologie et par le club numérique, le Fablab sera exploité à partir de la rentrée 2023 par les élèves d’une nouvelle option numérique.

Cette option sera ouverte à 24 collégiens de 4ème qui bénéficieront d’1h30 de cours dédiés à l’apprentissage du numérique par semaine. En suivant cette option, les élèves auront la possibilité de s’initier à la création de contenu numérique et à la robotique en vue de créer une borne d’arcade (création du programme du jeu vidéo et de la borne physique), ainsi qu’aux usages du numérique (protection et sécurité des données).

Pour Véronique Pugeat, vice-présidente du Conseil départemental chargée de l’offre territoriale de proximité, de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la citoyenneté, de la jeunesse, de la culture et des sports :

« Avec cet investissement, nous souhaitons intéresser les élèves du collège aux métiers du numérique, notamment les jeunes filles qui sont sous-représentées dans ces filières ».

Et Marie-Pierre Mouton, présidente du Conseil départemental, d’ajouter :

« Notre objectif est également de créer une dynamique autour du collège Marcel Pagnol pour renforcer son attractivité avec cette offre pédagogique enrichie d’un tiers lieu ouvert au public ».

Le Département a pris en charge les investissements pour un montant d’environ 90 000 €. De son côté l’Éducation Nationale accordera une dotation horaire spécifique aux enseignants afin qu’ils consacrent une part de leur temps de travail à l’animation du lieu.

L’apport de la Banque des territoires (47 000 €), permettra de financer les dépenses de fonctionnement (actions éducatives, transport, consommables, coordination externe).