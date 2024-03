Numérique : tous connectés !

Accompagner l’autonomie numérique de tous les Drômois

Le Département coordonne « les Éclaireurs du numérique », un réseau d’une trentaine d’espaces ouverts à tous et qui organisent des ateliers d’initiation et de perfectionnement aux usages numériques. En 2023, plus de 22 000 Drômois ont été accompagnés pour être plus autonomes, que ce soit dans le cadre de leurs démarches administratives, ou encore pour leur recherche d’emploi en ligne.

Simplifier l’administration

Le Département poursuit la dématérialisation de ses services et démarches, et les rend accessibles 24h/24 et 7j/7.

En prenant bien sûr le soin de proposer, pour chacun d’entre eux, une solution alternative au numérique (appel téléphonique, rendez-vous physique…).

Garantir un territoire attractif et innovant

D’ici fin 2025, grâce au déploiement de la fibre optique, 97 % des Drômois seront éligibles à un abonnement « très haut débit ». Une démarche qui n’en oublie pas d’être vertueuse en limitant l’impact environnemental engendré par les usages et les outils numériques.