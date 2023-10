OctobreRose

Cancer le plus fréquent et le plus meurtrier chez la femme en France, on estime en 2023 à plus de 61 000 le nombre de nouveaux cas de cancer du sein. Pour lutter contre cette maladie, rien ne vaut la prévention des facteurs de risques évitables, qui permet de réduire son risque de développer le cancer, mais également le dépistage organisé dès 50 ans pour détecter la maladie à un stade précoce. Dans ce cas, les traitements sont moins lourds et les chances de guérison plus importantes.

Plus d’infos sur le site de l’Institut national du cancer : https://cancersdusein.e-cancer.fr/