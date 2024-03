On vote tous pour Grignan !

Parmi les 14 villages sélectionnés, Grignan est le seul à représenter la région Auvergne Rhône-Alpes. N’hésitez pas à soutenir ce magnifique village drômois en votant soit sur cette page ou par téléphone au 3245 (service : 0,80 €/min + prix de l’appel)

Les votes sont ouverts jusqu’au vendredi 8 mars 2024 à 23h59.



Véritable perle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Grignan rassemble le meilleur de la Drôme provençale.

Ce village ensoleillé, aux petites ruelles fleuries de roses anciennes, est décrit avec affection par la Marquise de Sévigné dans ses nombreuses correspondances et mis à l’honneur récemment dans le film « Madame de Sévigné », actuellement en salles. La cité est surplombée par son château style renaissance, daté du XIIe siècle, et aujourd’hui restauré. En contrebas, la grotte de Rochecourbière offrait jadis un refuge frais et un lieu de banquets à la haute société grignanaise lors des chaudes soirées d’été. Grignan est un concentré d’art de vivre, mettant à l’honneur les trésors que lui offre son environnement, comme la lavande dont les champs parfument la région, ou l’or noir des truffières qui bordent le village.