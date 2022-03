Opération passerelle à la Roche-de-Glun

Vélos, piétons, rollers, trottinettes et poussettes pourront alors l’emprunter en toute sécurité. Un aménagement qui s’accorde avec le plan vélo du Département, dont l’un des objectifs est d’encourager les mobilités douces pour les courts et moyens trajets du quotidien. La passerelle métallique, de 3 m de large sur 179 de long, est fixée en encorbellement du barrage. Des cheminements d’accès ont été créés pour rejoindre le parcours de la ViaRhôna.

A ce jour, les travaux, sous maîtrise d’ouvrage du Département de la Drôme et de la Compagnie nationale du Rhône, suivent leurs cours en respectant les délais. C’est ce qu’a pu constater Marie-Pierre Mouton, présidente du Conseil départemental, accompagnée pour cette visite de chantier par plusieurs élus des deux rives, dont Jean-Michel Avias vice-président chargé de la sécurité, des infrastructures et des mobilités actives, d’André Gilles, conseiller départemental délégué à l’aménagement et aux mobilités actives et d’Olivier Amrane, président du Département de l’Ardèche.

Le Département a profité de cette réalisation pour élargir la chaussée du barrage, portée à 5 m, afin d’améliorer le croisement des véhicules et procéder à divers travaux de réparation du pont.

Coût de l’opération passerelle : 2,409 M€ TTC

Europe-Feder 830 600 €

Département de la Drôme 631 228 €

Région AURA 266 972 €

Etat-FNADT 118 274 €

Département de l’Ardèche 155 013 €

Arche Agglo 155 013 €

Coût de la remise en état du pont : 418 857 €

CNR 228 141 €

Département de la Drôme 190 716 €