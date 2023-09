Orages : coupures de routes dans le nord du Département

D’importants orages ont touché le nord du Département ce lundi 18 septembre, avec des précipitations atteignant par endroit plus de 200 mm en quelques heures. Ces précipitations ont entraîné de nombreux débordements de cours d’eau et des coupures sur les routes départementales dans les secteurs de Saint-Sorlin-en-Valoire, Saint-Vallier, Tain-l’Hermitage et Romans-sur-Isère.

Mobilisés dès le début de l’épisode orageux, les agents du Département sont intervenus pour assurer la sécurité des usagers de la route et rétablir la circulation si la situation le permettait. Si les conditions de circulation se sont améliorées dans l’après-midi, certaines routes resteront fermées au moins jusquʼà demain.

Dans le secteur de Saint-Sorlin-en-Valoire :

RD 122 : coupée à l’ouest d’Anneyron

RD 257 : coupée entre Andancette à la Nationale 7

RD 137 : coupée au niveau de Manthes jusqu’à demain

Dans le secteur de Saint Vallier :

RD 630 : signalement d’une partie de la route emportée (La N7 est fermée et le trafic congestionné, les équipes sont en difficulté pour accéder au secteur)

RD 500 : coupée dans la commune de Ponsas (route ouverte seulement aux riverains)

RD 109 : coupée entre le Pilon et Chantemerle-lès-Blés

Dans le secteur de Romans-sur-Isère :

RD 184 : fermée en agglo à Saint-Michel-sur-Savasse suite à une chute de ligne Enedis.

Le Département de la Drôme invite les usagers de la route à la plus grande prudence et à s’informer sur les conditions de circulations qui sont mises à jour en temps réel sur Inforoutes avant de se déplacer.