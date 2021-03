Passion(s) sport

Le Département de la Drôme affiche sa passion du sport et des sportifs à travers une exposition photos à découvrir sur les grilles du Conseil départemental et ses réseaux sociaux.

Laura, Benoît, Morgane, Loïs, Bérénice, Yoan, Marine, Enzo, Mathilde, Hassan….

Elites, Espoirs ou Ambassadeurs, elles et ils partagent une même passion : le sport, véritable école de la vie.

Le Département aime le sport de haut niveau, qu’il soutient via une aide de 850 000 € répartie entre 38 clubs évoluant en ligue nationale et une bourse de 40 000 € dédiée à 32 sportifs Elites et Espoirs du Club Drôme, ainsi qu’aux deux ambassadeurs « Drôme, Terre de Jeux 2024 ».

Aux côtés du Comité départemental olympique et sportif, la Drôme est fière de ses champions, fidèles aux valeurs sportives : engagement, exemplarité, excellence, respect et amitié.

Les ambassadeurs Terre de Jeux 2024

Les élites

Les espoirs

Exposition à voir sur les grilles du Conseil départemental de la Drôme à partir du 8 mars 2021, et à découvrir sur les réseaux sociaux du Département.