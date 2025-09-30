Pont du Tram : les travaux sont lancés

Fermé depuis 2017, le pont du Tram entre Saint-Jean-en-Royans et Saint-Laurent-en-Royans entre en travaux. Objectif : sa reconversion en voie verte pour les mobilités douces.

Un ouvrage historique réhabilité

Construit en 1899, le pont du Tram a connu plusieurs vies : voie ferrée, route puis fermeture pour raisons de sécurité en 2017. Situé à l’entrée de la Combe Laval, il est aujourd’hui au cœur d’un nouveau projet porté par le Département de la Drôme.

Un projet collectif

En concertation avec les communes, la communauté de communes du Royans-Vercors et le Parc naturel régional du Vercors, le Département a choisi de transformer ce pont de type Eiffel en voie verte. Cette initiative s’inscrit dans les « Sublimes routes du Vercors ».

Des travaux de grande ampleur

Les travaux dureront 12 mois. Ils prévoient la rénovation des voûtes, le remplacement de la dalle, la réparation de la structure métallique et le décapage de l’ancienne peinture au plomb sous confinement. De nouveaux garde-corps viendront sécuriser la traversée.

Respect du patrimoine

Le Département tient à conserver l’allure d’origine de l’ouvrage. Pour cela, la technique traditionnelle du rivetage à chaud sera utilisée. À l’issue du chantier, le pont et 2 km de route seront rétrocédés aux communes pour entretien.

Un axe stratégique pour les mobilités douces

Avec un budget de 2,1 M€, le Département finance et pilote ce chantier. Le futur itinéraire sécurisé offrira 4,5 km de voie verte dans un cadre exceptionnel. Il constituera un maillon fort du réseau cyclable intercommunal.

