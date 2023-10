Pont Mistral : changement de braquet pour les aménagements vélo

Une voie de circulation en moins pour les véhicules motorisés et des pistes cyclables élargies et protégées : c’est le choix fort qui a été fait afin de sécuriser au mieux la traversée du pont Mistral et développer les mobilités douces au sein de l’agglomération valentinoise.

Les pistes cyclables disposeront d’une largeur de 1,95m (contre 1,45m aujourd’hui), et seront totalement séparées de la chaussée par une bordure en béton de 15 cm de haut. Une opération rendue possible grâce à la suppression d’une voie de circulation des véhicules motorisés dans le sens Drôme > Ardèche, solution la moins pénalisante dégagée par une étude de trafic réalisée par le syndicat mixte Valence Romans Mobilités dès 2021.

Les abords immédiats du pont, propriétés de la ville de Valence et de la communauté de communes Rhône-Crussol (Ardèche), feront eux aussi l’objet d’aménagements destinés à assurer la sécurité de tous les usagers de la route, avec l’installation d’une signalisation assurant la visibilité des cyclistes ou encore la création de ralentisseurs.

Concerté avec des représentants d’usagers et placé sous maîtrise d’ouvrage du Département de la Drôme, ce projet bénéficie des financements :

Soit un coût total de 474 000 euros.

Majoritairement effectué de nuit afin d’en réduire au maximum les nuisances, le chantier se déroulera du 30 octobre au 18 décembre 2023 et entraînera d’inévitables perturbations compte tenu du fort trafic enregistré sur cet axe (27 000 véhicules motorisés et près de 1 000 cyclistes chaque jour en moyenne).

Ce projet intègre le schéma cyclable intercommunal Cycleo porté par Valence Romans Mobilités. Il s’inscrit en outre dans le « plan vélo » du Département de la Drôme, un ambitieux programme pluriannuel de 42 M€ visant à promouvoir et sécuriser les déplacements doux au quotidien et à poursuivre la promotion du cyclotourisme.

« La problématique de la sécurité au niveau du pont Mistral nous a mobilisés depuis plusieurs années. Les collectivités concernées ont œuvré collectivement pour trouver une solution qui convienne à tous les usagers. En tant qu’aménageur du territoire et pour plus d’efficacité, le Département s’est porté volontaire pour assurer la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de ces travaux. »

Marie-Pierre Mouton, Présidente Département de la Drôme