Pour des routes toujours plus belles et plus sÃ»res

Respecter le cadre naturel



Les routes drômoises, en particulier celles qui bordent des sites patrimoniaux ou des paysages remarquables, sont désormais embellies et intégrées harmonieusement dans leur environnement. Parmi les axes d’intervention : la sécurisation des voies avec des matériaux nobles comme la pierre et le bois, la stabilisation des talus, la gestion écologique des accotements, ou encore le mobilier routier pensé dans une optique de sobriété et de respect du cadre naturel.

Sensibiliser les agents des routes

Pour accompagner ce changement de cap, des formations spécifiques sont proposées aux agents des routes, afin de les sensibiliser à la lecture paysagère. Ce référentiel contribue à renforcer l’attractivité touristique de la Drôme, tout en préservant l’authenticité et la beauté de ses paysages.

La sécurité avant tout

Une valorisation des routes départementales qui ne fait pas pour autant oublier la sécurité des usagers. Au-delà des aménagements de carrefours accidentogènes et des travaux réguliers d’entretien et de sécurisation des routes, le Département a conduit en 2023 une étude de sécurité routière permettant d’identifier les axes routiers les plus accidentogènes.



Par ailleurs, une dizaine d’agents des routes sont actuellement formés à la réalisation d’inspections de sécurité. D’octobre à mars 2025, ce sont ainsi près de 400 km du réseau départemental qui seront étudiés pour toujours plus de sécurité sur nos routes.

Près de 400 km de routes départementales sont actuellement étudiées pour toujours plus de sécurité sur nos routes