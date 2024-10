Pour les vacances d’automne, on se cultive et on s’amuse

Une programmation ludique et familiale vous attend pour les vacances de la Toussaint, dans les 3 Châteaux départementaux de la Drôme et à l’Auberge des Dauphins en forêt de Saoû.

Soirée vigneronne, visites théâtralisées, ateliers enfants, jeux de piste, jeux d’enquête…. Voici une sélection des activités proposées dans les Châteaux de la Drôme et à l’Auberge des Dauphins pour occuper les enfants et les plus grands pendant ces vacances d’automne.



Château de Grignan

Soirée vigneronne

Samedi 19 octobre de 18h à 22h

Le château de Grignan vous ouvre ses portes après la fermeture afin de profiter de sa cour d’honneur et de sa terrasse à l’occasion du Fascinant Week-end. En présence de l’Université du vin et de 16 vignerons, passez un moment convivial entre amis ou en famille. • Dégustations

• Animations

• Petite restauration sur place (Cantine Mimosa & Restaurant Patine) Entrée gratuite | Pass dégustation 4 € • Verre inclus

Dans la peau d’un jeune noble

Une visite guidée à vivre en famille pour plonger dans le quotidien d’un jeune noble au 17e siècle !

Du 20 octobre au 03 Novembre > tous les jours à 11h

A partir de 6 ans

Plein tarif 11 € | réduit 8 € (6-17 ans) | gratuit – 6 ans

Château de Suze-la-Rousse

Jeu d’enquête Secret de famille

Découvrez l’un des secrets de famille du château…



▪ A partir de 10 ans

▪ Tarifs : plein 8 € | réduit 6 € (6-17 ans) | gratuit – 6 ans

Tous les jours pendant les vacances de la Toussaint

> Départs toutes les 20 min.

Château de Montélimar

Prince et Princesse emménagent

Une nouvelle activité à vivre ensemble au château !

22 et 29 octobre > 10h30 & 14h30

▪ A partir de 4 ans

▪ Tarif : plein 8 € | réduit 6 € (6-17 ans) | gratuit – 6 ans

Les châteaux de la Drôme sont ouverts tous les jours > 10h-12h30 et 14h-18h

Activités à l’Auberge des Dauphins (Saoû)

Exposition » Forêt résiliente: Hommes, arbres, forêt » de Benjamin Just

Forêt résiliente est une installation de sculptures interactives portant un regard sur la déforestation mondiale à travers une représentation de la forêt française. Cette installation immersive est un monde à part entière.

Jusqu’au 3 novembre

du mercredi au dimanche de 11h00 à 17h00.

Tarifs : Compris dans le ticket d’entrée à l’Auberge des Dauphins

« Les petits génies de la forêt »

Des enquêtes ludiques pour découvrir les secrets des arbres.

23, 24, 25, 30 et 31 octobre et 1er novembre à 14h

Tarif : 7€

A partir de 8 ou 10 ans selon les ateliers

Pendant les vacances scolaires, l’Auberge des Dauphins est ouverte du mercredi au dimanche de 11h00 à 17h00.

