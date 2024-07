Prenez de la hauteur dans les stations !

Afin de développer l’offre touristique estivale, les stations de la Drôme se diversifient et proposent un large panel d’animations et d’activités qui raviront les petits et grands.

Impossible de s’ennuyer dans les stations de la Drôme avec plus de 12 activités qui vous attendent ! Depuis l’été dernier, 3 nouvelles activités sont proposées avec un tubing (piste de luge) et un airbag jump (tremplin) au Col de Rousset et un parc accrobranche à Font d’Urle.



D’autant que vous pouvez tout aussi bien choisir de randonner à pied dans les paysages majestueux, emprunter le sentier panoramique au Col de Rousset grâce au télésiège ou encore louer un VTT électrique ou une trottinette électrique suivant le site au stade Raphaël Poirée, à Lus la Jarjatte ou à Font d’Urle, pour des balades au coeur du massif du Vercors.



Alors on fonce découvrir ou redécouvrir ces petits coins de paradis pour une journée ou un séjour en famille ou entres amis !

Retrouvez toutes les activités et animations proposées dans les stations de la Drôme ici !

Tubing Col de Rousset Airbag jump Col de Rousset

Nos stations accueillent plus de 80 000 visiteurs chaque année, et constituent à ce titre la troisième destination touristique de la Drôme. Le Département leur consacre chaque année 2 M€ avec l’ambition de proposer des activités « quatre saisons » et y développer ainsi le tourisme toute l’année. Christian Morin , Conseiller départemental en charge des stations

Crédits photos : Christelle Busset, Cyril Crespeau, B.Balay